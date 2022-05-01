Курский губернатор назвал диверсией обрушение железнодорожного моста

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодняшнее частичное обрушение конструкций железнодорожного моста в регионе произошло в результате диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за этого заведено уголовное дело. Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно в случившемся.

Отмечается, что частичное обрушение конструкций моста не повлияло на движение поездов.

ЧП произошло сегодня в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор. Пострадавших в результате инцидента не было. По словам губернатора области, железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.



Дарья Акимова