Замглавы Минцифы Паршин: российский аналог GitHub планируют создать до конца 2022 года
Российский репозиторий для OpenSource-программ планируют создать до конца 2022 года. Об этом сегодня в Казани сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
Паршин добавил, что репозиторий должен сразу включать в себя весь открытый код из зарубежных аналогов и быть, таким образом, интегрированным с ними. Естественно, российская разработка будет доступна всем программистам внутри страны.
Минцифры уже предлагали выделить деньги на создание российского «зеркала» GitHub. Это нужно в рамках антикризисных мер и программ импортозамещения. К тому же недавно стало известно о том, что GitHub начал блокировать репозитории российских разработчиков, которые попали под санкции США. Под блокировку уже попали репозитории Сбербанка и «Альфа Банка».
В начале марта Паршин в интервью РБК уже говорил о создании российского OpenSourse-репозитория. Однако тогда речь была о выборе и доработке уже существующего продукта. Сейчас же в Минцифре заговорили о создании с нуля.
Справка
- GitHub — американский веб-сервис для хранения исходных кодов программ. Наиболее часто используется для совместной разработки проектов или как хранилище программного кода. Сервис позволяет хранить несколько версий одной и той же программы и возвращаться к более старым, если возникнет необходимость.
- OpenSource — способ распространения программ, когда каждый желающий может получить доступ к исходному коду продукта. С одной стороны, это защищает пользователя от возможности установить вирусное ПО, и с другой — дает возможность доработать программы под свои нужды. Чаще всего OpenSource-продукты размещают на GitHub.
- Репозиторий — хранилище, место где хранятся какие-то данные в видео файлов, доступные для дальнейшего распространения.
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