Замглавы Минцифы Паршин: российский аналог GitHub планируют создать до конца 2022 года

Российский репозиторий для OpenSource-программ планируют создать до конца 2022 года. Об этом сегодня в Казани сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Паршин добавил, что репозиторий должен сразу включать в себя весь открытый код из зарубежных аналогов и быть, таким образом, интегрированным с ними. Естественно, российская разработка будет доступна всем программистам внутри страны.

Фото: pixabay.com

Минцифры уже предлагали выделить деньги на создание российского «зеркала» GitHub. Это нужно в рамках антикризисных мер и программ импортозамещения. К тому же недавно стало известно о том, что GitHub начал блокировать репозитории российских разработчиков, которые попали под санкции США. Под блокировку уже попали репозитории Сбербанка и «Альфа Банка».

В начале марта Паршин в интервью РБК уже говорил о создании российского OpenSourse-репозитория. Однако тогда речь была о выборе и доработке уже существующего продукта. Сейчас же в Минцифре заговорили о создании с нуля.



Артем Гафаров