Минцифры России проведет эксперимент по созданию репозитория для хранения софта

Минцифры России с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года намерено провести эксперимент по созданию российского репозитория (хранилища данных) для софта. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Доступ к нему для свободной публикации и хранения исходных кодов программного обеспечения и дополнительных данных должны будут иметь все желающие без ограничений. Здесь разместят софт, созданный на бюджетные средства. Участниками эксперимента станут Минцифры, МВД, Росреестр, Пенсионный фонд и другие госорганы.



По словам советника главы Минцифры Сергея Сергиенко, репозиторий должен будет стать российским аналогом GitHub. Это самый большой в мире веб-сервис для совместной разработки и хостинга ИТ-проектов.

Фото: realnoevremya.ru

В январе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что весной 2022 года Минцифры планирует запустить новое мобильное приложение «Госуслуги». Новая версия начнет подстраиваться под цифровую учетную запись пользователя, исходя из его интересов, и предлагать ему соответствующие услуги.

Дарья Акимова