Кандидат в президенты Франции Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России. Заявление прозвучало в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.

— Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам, — приводит «РИА Новости» ее слова.

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По мнению Ле Пен, Россия найдет новые рынки сбыта для своих ресурсов, при этом французские граждане и компании столкнутся с серьезными проблемами.

На этой неделе кандидат в президенты Франции выступила за сближение России и Европы для обеспечения безопасности. Она увидела угрозу в возможном альянсе РФ — Китай.

Президент страны Эммануэль Макрон ранее заявил, что Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него. Париж сейчас работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

Татьяна Леухина