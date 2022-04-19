В Казани откроется выставка картин «Фронтовые зарисовки»
В казанском музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов сегодня откроется выставка «Фронтовые зарисовки». На ней представят картины, созданные в послевоенное время, и работы современных художников.
Посетители смогут увидеть картину Тиммерманса «Окраина города Тирлемона». Он известен тем, что передал рукопись «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля. На выставке представят произведения современных художников. В их числе — военно-исторические миниатюры и диорамы, созданные жителем Казани Игорем Турушевым.
Фигурки солдат и модели боевой техники выполнены из разных материалов в масштабе 1:35. Они воссоздают эпизоды Великой Отечественной войны.
Выставка откроется в 15:00. Она будет работать до конца августа, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
В начале апреля сообщалось, что в Казанском кремле национальная художественная галерея «Хазине» ГМИИ РТ продлила акцию бесплатного посещения до 30 апреля. Такое решение приняли после многочисленных просьб посетителей продлить мартовскую акцию.
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