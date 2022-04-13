Мэром Волжска стал выходец из Татарстана Рафис Шагвалеев

Рафис Шагвалеев стал новым мэром Волжска в Марий Эл. Об этом стало известно на заседании городского собрания.

На пост мэра претендовали четыре человека: первый заместитель главы администрации Волжска Рафис Шагвалеев, предприниматель, депутат горсобрания Роберт Салахутдинов, заместитель главы администрации по экономическим вопросам Светлана Тимина и участковый врач-терапевт Волжской ЦГБ Василий Арисов.

Фото: wikimedia.org

За кандидатуру Шагвалеева проголосовали 15 из 19 депутатов, сообщается на сайте администрации Волжска.

Рафис Шагвалеев с 1991 года работал в МВД по Татарстану. Спустя некоторое время занимал должность первого вице-президента в «Татфондбанке». С 2016 по 2018 год руководил аппаратом ДУМ РТ и был советником муфтия Татарстана по безопасности.



На прошлой неделе экс-председатель Москомэкспертизы, уроженец Казани Валерий Леонов стал заместителем министра строительства и ЖКХ России. В 2010 году занимал должность первого замначальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана.



Татьяна Леухина