В Татарстане задержали группу местных жителей по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр

В Татарстане сотрудники полиции задержали группу лиц, осуществлявших сбыт поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Всего установлено 18 фактов сбыта фальшивых купюр на территории Казани и Зеленодольска. Выяснилось, что организатором был 22-летний казанец, который приобретал поддельные денежные купюры на одном из интернет-ресурсов. Получал он их в виде «закладок», размещенных в Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.

Недавно сообщалось, что трое жителей Казани предстанут перед судом за сбыт поддельных пятитысячных купюр. Полностью признали вину только двое фигурантов. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Диана Жиленкова