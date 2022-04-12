В Казани задержали двух граждан, подозреваемых в распространении наркотиков

В Казани полицейские задержали 25-летнего жителя Нижнекамска и 21-летнего жителя Вятских Полян по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба казанского ЛУ МВД РФ на транспорте.

В ходе личного досмотра у иногороднего гражданина был обнаружен сверток, обмотанный скотчем, с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что содержимое свертка является наркотиком N-метилэфедрон, общей массой более двухсот граммов.

В телефоне местного жителя были обнаружены координаты тайников с закладками на территории Казани. Сотрудники полиции осмотрели указанные места и обнаружили еще шесть свертков с запрещенными веществами. Также при осмотре автомобиля нижнекамца под пассажирским сиденьем полицейские нашли сервисную книжку, на поверхности которой имелось порошкообразное вещество, которое позже было признано мефедроном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото: realnoevremya.ru

8 апреля сообщалось, что в Казани при патрулировании Кировского района полицейские задержали 20-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в причастности к незаконному сбыту наркотиков. Во время личного досмотра у задержанного в кармане куртки обнаружили 70 свертков с неизвестным веществом. Их отправили на экспертизу. Она показала, что это — синтетическое наркотическое вещество мефедрон. Его масса составила 252,1 грамма.



Максим Кокунин