В Казани в субботу задержали 12 пьяных водителей
В Казани за 9 апреля задержали 12 водителей в пьяном состоянии, у еще восьми не было прав на управление транспортом, сообщили в ГИБДД Казани.
Всего за субботу произошло 151 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Случились наезд на пешехода и два столкновения.
В отдел полиции за сутки доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.
В Казани в пятницу, 8 апреля, произошло 196 ДТП, в трех пострадали люди: случились два наезда на пешехода и столкновение. Шестерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще шестерых водителей не было прав.
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