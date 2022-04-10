В Казани в субботу задержали 12 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за 9 апреля задержали 12 водителей в пьяном состоянии, у еще восьми не было прав на управление транспортом, сообщили в ГИБДД Казани.

Всего за субботу произошло 151 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Случились наезд на пешехода и два столкновения.

В отдел полиции за сутки доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в пятницу, 8 апреля, произошло 196 ДТП, в трех пострадали люди: случились два наезда на пешехода и столкновение. Шестерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще шестерых водителей не было прав.

Маргарита Головатенко