В Казани в пятницу произошло почти 200 ДТП

В Казани в пятницу, 8 апреля, произошло 196 ДТП, в трех пострадали люди: случились два наезда на пешехода и столкновение.

Шестерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще шестерых водителей не было прав.

В отдел полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщает ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 8 апреля на улице Мира в сторону поселка Дербышки произошло ДТП. Авария произошла около ЖК «Беседа». Одна из машин перегородила две полосы движения.

Маргарита Головатенко