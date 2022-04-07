С начала года в Сбере более чем в шесть раз вырос спрос на обезличенные металлические счета

Всего с начала года новые обезличенные металлические счета в Сбере открыли 50 тыс. человек, а общий объем средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 315 млрд рублей.

При этом необязательно инвестировать в физический металл в слитках. Альтернативой могут быть металлические счета. Физического металла на руки при этом инвестор не получает — просто открывает счет, привязанный к его рыночной цене. Соответственно, исчезают сложности, связанные с его хранением, покупкой и продажей. Минимальный объем покупки в Сбере — 0,1 грамма золота. В благоприятный по рыночной конъюнктуре момент его можно продать банку.

Открыть такой счет можно буквально за минуту в мобильном приложении СберБанк Онлайн в любое время суток. Счет бесплатный и бессрочный, так что переоформлять договор не понадобится, как и платить банку за открытие и ведение счета. При владении металлом дольше трех лет после его продажи инвестор не должен платить НДФЛ от полученной прибыли.

Сейчас драгметаллы пользуются повышенным вниманием: по сравнению с декабрем 2021 года, в марте 2022-го клиенты Сбера открыли в четыре раза больше новых металлических счетов. Средний чек на покупку драгметаллов за март вырос вдвое. В ответ на повышенный спрос расширяется количество офисов, где золото можно приобрести в слитках.

С металлическим счетом все проще: человек может открыть свой первый счет, не приходя в банк, а просто запустив приложение СберБанк Онлайн на своем смартфоне.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»