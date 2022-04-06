Прокуратура Челнов внесла представление в адрес УК из-за потопов в жилых домах

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по сообщению СМИ о жалобах местных жителей на потопы в подъездах и на балконах в жилых домах 11/09, 23/11В, 62/29 новой части города. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Ведомство установило, что управляющие компании не обеспечили исправное состояние кровли и системы водоотвода в зданиях, не занимались постоянной очисткой крыш и внутренних водостоков от грязи, снега, наледей и т.д. Это и привело к затоплению в домах.

В адрес руководителей ООО УК «Ремжилстрой» и МУП «УК Комсомольский» внесли представления об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.

В феврале в Татарстане возбудили дело после травмирования двух детей из-за упавшего снега с крыши дома в Бугульме. Инцидент произошел 24 февраля 2022 года. Травмы получили 2-летняя девочка и 7-летний мальчик. Бугульминская городская прокуратура также проводила проверку.

Дарья Акимова