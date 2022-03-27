Боррель: в течение двух лет Европа откажется от российского газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европы смогут отказаться от российского газа в течение двух лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Борреля, Евросоюз планирует использовать разные источники для поставок газа. Он отметил, что европейские страны стремятся снизить зависимость от российских энергоресурсов, а не запретить их.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в Катаре заявили, что у Европы пока нет альтернативы российскому газу. На долю России приходится 30—40% его поставок в ЕС. По словам немецкого политика Бенгта Бергта, Россия фактически контролирует пятую часть всех газовых хранилищ Германии.



Дарья Акимова