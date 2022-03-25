Европейские лидеры договорились о создании фонда солидарности с Украиной

Главы государств и правительств Европейского союза договорились о создании целевого фонда солидарности с Украиной. Цель создания фонда — финансирование страны для ее восстановления после завершения военной операции России, сказано в заявлении саммита ЕС.



— Принимая во внимание разрушения и огромные потери, причиненные Украине военной агрессией России, Евросоюз привержен оказанию поддержки украинскому правительству в удовлетворении его насущных потребностей и <…> в восстановлении демократической Украины, — приводит ТАСС заявление.

Евросовет с этой целью призвал международных партнеров принять участие и «начать подготовку без промедления». Подчеркивается, что европейские лидеры будут продолжать поддерживать Украину политически и финансово. В ЕС готовы обеспечить бесперебойное снабжение Украины газом и электроэнергией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны могут начать перевооружение Вооруженных сил Украины после завершения российской военной операции.



Маргарита Головатенко