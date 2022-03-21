Стал известен состав «Салавата Юлаева» на третий матч с «Трактором»
Уфимский «Салават Юлаев» огласил состав на третий матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Игра пройдет в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени и в 19.00 по уфимскому.
Первую тройку нападения составили Николай Кулемин, Александр Кадейкин и Сергей Шмелев.
Состав «Салавата Юлаева»:
Вратари: Шарыченков (Скрынник);
1 звено: Коледов — Науменков, Кулемин — Кадейкин — Шмелев;
2 звено: Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
3 звено: Панин — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
4 звено: Зубарев, Скориков — Пустозеров — Пименов — Алалыкин.
Напомним, счет в серии — 1-1. В первом поединке уфимцы минимально выиграли благодаря шайбе Степана Санникова. Вторая игра в Челябинске завершилась со счетом 4:1 в пользу «Трактора».
Справка
Состав ХК «Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;
Карпухин — Рольгизер, Шварёв — Стась — Фатеев.
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