«Казэнерго»: «Цены все равно растут значительно. Еще одна проблема — перебои с поставками»

Фото: Олег Тихонов (архив)

В 2022 году АО «Казэнерго», обеспечивающее потребности в энергии 25% казанцев, завершает свою пятилетнею инвестиционную программу, стоимость которой выросла в итоге с планируемых 966 миллионов рублей до миллиарда. Как рассказал гендиректор компании Рустам Абдулхаков на «деловом понедельнике» в мэрии Казани, источником финансирования стала амортизация, то есть собственные средства.

Он фактически признался, что в ближайшем будущем подобные долгосрочные программы в условиях санкций и роста цен на оборудование и материалы будет исполнять проблематично.

— Нельзя игнорировать нестабильность рынка в целом и рост стоимости оборудования, — отметил он. Число мероприятий по реконструкции и инновациям придется снизить. Тем не менее, в 2022 году в «Казэнерго» пообещали «поработать максимально».

А в целях максимального выполнения работ в компании уже частично застраховались от инфляции. Так, в ноябре 2021 года успели закупить 27 единиц насосного оборудования, в феврале 2022 года закупили шесть теплообменных аппаратов, а в декабре 2021 года по фиксированным ценам и по долгосрочному дилерскому договору за 4 млн рублей было закуплено 141 тонн стальных труб и арматуры. Светильники и кабели для реализации программы «Наш двор» были заказаны по ценам на начало 2022 года.

— Но цены все равно растут значительно. Еще одна проблема — перебои с поставками. Но мы все равно обещаем подготовиться к будущему отопительному сезону, — заявил Абдулхаков.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Всего в 2021 году «Казэнерго» удалось собрать с потребителей 3,7 млрд рублей — на 300 млн рублей больше запланированного, просроченную задолженность снизили на 17%, до 169 млн рублей.

Остается также проблема с низкими зарплатами на предприятии, из-за тяжелой конкуренции на рынке труда компания испытывает кадровый голод, в «Казэнерго» очень низкий приток нужных специалистов. Пока было решено расширить функции уже имеющихся специалистов — правда, повышены ли были в итоге им зарплаты, как это полагается по закону, в «Казэнерго» не уточнили.

Сергей Афанасьев