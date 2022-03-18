Набиуллина: в России достаточно запасов продуктов

Фото: Илья Репин (фото)

Россия располагает достаточным количеством продуктов, в будущем стоимость отдельных товаров может снизиться. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, — это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: Антон Журавлев (архив)

Набиуллина рассказала, что большая часть таких товаров производится в стране из отечественного сырья. Их производство продолжается, и сейчас запасов достаточно. При снижении ажиотажного спроса ценовая динамика данной продукции стабилизируется.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что жителям страны нет никакой необходимости бежать в магазины и закупать продукты питания и личной гигиены. По его словам, ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах является исключительно эмоциональным.

Диана Жиленкова