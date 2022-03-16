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Посольство России пообещало ответить на новые персональные санкции США

07:27, 16.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Посольство России пообещало ответить на новые персональные санкции США
Фото: Максим Платонов

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили о намерении ответить на новые персональные санкции, введенные американской стороной.

«Подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности», — приводит RT сообщение посольства.

В посольстве отметили, что подобная враждебная акция «продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик» и «препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между странами».

Министерство иностранных дел России вчера объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников в ответ на санкции против президента России Владимира Путина и других.

Санкции ввели против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.

    Маргарита Головатенко
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