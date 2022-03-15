Суд признал деяния нацистов в Ростовской области в военные годы геноцидом

Преступления нацистов, совершенные в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области признаны геноцидом, такое решение принял ростовский областной суд.



«Суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов на территории Ростовской области, нацистскими оккупационными властями и их пособниками, ...военными преступлениями и преступлениями против человечества, ...геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР», — приводит слова судьи «РИА Новости».

К слушанию заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в военные годы суд приступил в середине февраля.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации немецкими захватчиками в области действовали карательные подразделения. Область оккупировали дважды — с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года. Захватчики систематически расстреливали мирных граждан и пытали их, после чего убивали арестованных. Тела сбрасывали в ямы. Согласно данным ведомства, за период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

Маргарита Головатенко