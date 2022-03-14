«Алмазного» вора из Колумбии этапируют в колонию Татарстана
В колонию общего режима из СИЗО Казани в ближайшее время будет отправлен гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро. В пятницу Верховный суд РТ отказал ему в смягчении приговора за кражу чемодана с ювелирными украшениями и драгоценными камнями на 160,6 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
В декабре 2021-го иностранец получил пятилетний срок за преступление 2018-го, смягчающими обстоятельствами по делу Приволжский райсуд Казани признал сотрудничество с следствием и полное возмещение ущерба — после экстрадиции в Россию Эдгар Валеро указал, где зарыл «клад» из 2,6 тысяч ценностей.
Напомним, пропажу ценного чемодана фирма-участница выставки Seven Diamonds обнаружила лишь при проверке багажа в аэропорту Казани в ночь на 16 июля 2018 года. Сама кража произошла еще на территории «Казанской ярмарки», где 15 июля завершила работу ювелирная выставка. Следствием и судом установлено — иностранец Валеро, не говоря ни слова по-русски, принимал активное участие в упаковке конструкций и товара. Представители ювелирной компании принимали его за сотрудника специализированной охранной организации «Бринкс», а охранники думали — он представляет ювелиров.
На следствии руководители регионального подразделения «Бринкс» сообщали, что на момент передачи груза их партнеры из ювелирной компании находились в нетрезвом состоянии. В результате в момент погрузки чемоданов самый ценный из них оказался в руках постороннего, и он вышел с ним из павильона «Казанской ярмарки» и с помощью приятеля-иностранца перекинул краденый багаж через забор, потом забрал его и скрылся, а на следующий день покинул Россию.
Тем временем следователю УВД Казани, что смогла расколоть колумбийца, поручили расследовать дело об обмане семьи подполковника полиции на 13 млн рублей.
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