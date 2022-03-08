Apple разблокировала для россиян доступ к трансляции презентации

Apple разблокировала доступ к прямой трансляции презентации своих новых продуктов на YouTube для пользователей из России. Она начнется в 21.00.

Сегодня днем при открытии ссылки на трансляцию появлялось сообщение «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». На сегодняшней презентации американская корпорация должна представить новую версию бюджетного iPhone, а также Ipad Air.

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На прошлой неделе Apple приостановил продажи на своем сайте. Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование Apple Pay других сервисов. Это связано с событиями на Украине.

Татьяна Леухина