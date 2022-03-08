Новости технологий

09:36 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Apple разблокировала для россиян доступ к трансляции презентации

20:50, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Apple разблокировала для россиян доступ к трансляции презентации
Фото: pixabay.com

Apple разблокировала доступ к прямой трансляции презентации своих новых продуктов на YouTube для пользователей из России. Она начнется в 21.00.

Сегодня днем при открытии ссылки на трансляцию появлялось сообщение «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». На сегодняшней презентации американская корпорация должна представить новую версию бюджетного iPhone, а также Ipad Air.

Фото: скриншот

На прошлой неделе Apple приостановил продажи на своем сайте. Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование Apple Pay других сервисов. Это связано с событиями на Украине.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоМедиа

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 мар
    Спасибо, что закрыли свои магазины перед 8 Марта, хоть что-то осталось человеческое в корпорации Apple, а то пришлось бы в три дорого покупать своим девочкам iPhone, спасли меня от ненужных трат.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также