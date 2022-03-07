Новости общества

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

8 марта в Казани в музее Боратынского пройдет праздничная программа

03:32, 07.03.2022
8 марта в Казани в музее Боратынского пройдет праздничная программа
Фото: kzn.ru

8 марта в Казани в музее Евгения Боратынского состоится праздничная программа в честь Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В этот день в музее проведут занятие «Светский этикет при знакомстве с мужчинами», на котором посетители смогут узнать об этикете XIX века, и мастер-класс о секретных жестах — знаках, подаваемых дамами мужчинам на светских мероприятиях с помощью веера. Также гостям предложат поучаствовать в игре, придумывая шуточные стихи на заданные темы, и интерактиве «Гадание», а также узнать об истории появления открыток.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 14.00. Для детей до 7 лет вход свободный.

8 марта в общественных пространствах Казани пройдут бесплатные спортивные тренировки для женщин. Они состоятся на катке стадиона «Трудовые резервы» и в парке им. Урицкого.

Дарья Акимова
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также