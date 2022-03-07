8 марта в Казани в музее Боратынского пройдет праздничная программа

8 марта в Казани в музее Евгения Боратынского состоится праздничная программа в честь Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В этот день в музее проведут занятие «Светский этикет при знакомстве с мужчинами», на котором посетители смогут узнать об этикете XIX века, и мастер-класс о секретных жестах — знаках, подаваемых дамами мужчинам на светских мероприятиях с помощью веера. Также гостям предложат поучаствовать в игре, придумывая шуточные стихи на заданные темы, и интерактиве «Гадание», а также узнать об истории появления открыток.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 14.00. Для детей до 7 лет вход свободный.

8 марта в общественных пространствах Казани пройдут бесплатные спортивные тренировки для женщин. Они состоятся на катке стадиона «Трудовые резервы» и в парке им. Урицкого.

Дарья Акимова