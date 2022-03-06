В ОЭЗ «Иннополис» статус стартапа получили 10 проектов

В особой экономической зоне «Иннополис» по итогам заседания экспертного совета в технопарке им. А.С. Попова статус стартапа получили 10 новых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Среди них: международная онлайн-академия по программированию для школьников, система централизации уведомлений и платежей через автомобильный номер, информационно-аналитический терминал, с помощью которого можно выбрать лучшую биржевую цену на нефтепродукты в режиме онлайн, сервис аналитики рынка недвижимости, умная одежда на базе искусственного интеллекта.

Всем командам предоставят уникальный налоговый режим (налог на доход 1%), помощь в поиске специалистов, доступ к пакету бонусов на 1 млн рублей, размещение в технопарках по льготному тарифу, пишет ТАСС.

В феврале заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что в Иннополисе работают около 500 компаний, создавших более 5 тысяч рабочих мест. За 2021 год выручка всех компаний составила около 40 млрд рублей, более 4,4 млрд налогов и сборов уплачены в бюджеты всех уровней.



Татьяна Леухина