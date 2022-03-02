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Правительство поддержало законопроект об использовании недостроенных объектов в государственно-частных проектах

23:37, 02.03.2022
Правительство поддержало законопроект об использовании недостроенных объектов в государственно-частных проектах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития, по которому предлагается распространить возможность заключения концессионных соглашений, государственно-частного и муниципально-частного партнерств на объекты незавершенного строительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что эта мера поможет решить проблему с «недостроями» и расширит перечень потенциальных объектов соглашений. В законопроекте предлагается компенсировать частному инвестору — инициатору проекта затраты на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения при случае, если он не победит в конкурсе. Оговаривается, что затраты будут возмещаться за счет победителя, максимальный размер компенсации установит кабмин, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоВласть

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