Правительство поддержало законопроект об использовании недостроенных объектов в государственно-частных проектах
Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития, по которому предлагается распространить возможность заключения концессионных соглашений, государственно-частного и муниципально-частного партнерств на объекты незавершенного строительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ожидается, что эта мера поможет решить проблему с «недостроями» и расширит перечень потенциальных объектов соглашений. В законопроекте предлагается компенсировать частному инвестору — инициатору проекта затраты на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения при случае, если он не победит в конкурсе. Оговаривается, что затраты будут возмещаться за счет победителя, максимальный размер компенсации установит кабмин, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым