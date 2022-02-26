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Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter, Instagram и Facebook

13:59, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter, Instagram и Facebook
Фото: pixabay.com

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter, Instagram и Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Пользователи Twitter жалуются на веб-сайт (59%), приложение (37%) и комментарии (5%). У Instagram появились сбои в работе приложения (83%), веб-сайта (7%).

Фото: Максим Платонов (архив)

У Facebook «тормозит» работа приложения (56%), веб-сайта (38%), у 6% проблемы с авторизацией.

Вчера в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении социальной сети Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика. Меры по замедлению трафика начали предприниматься уже со вчерашнего дня.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбщество

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