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В Сбербанке заявили, что все системы и офисы работают в штатном режиме

00:38, 25.02.2022
В Сбербанке заявили, что все системы и офисы работают в штатном режиме
Фото: Максим Платонов

Все системы и офисы Сбербанка, попавшего сегодня под американские санкции, работают в штатном режиме. Ограничений нет и по снятию, а также пополнению счетов в рублях и иностранной валюте.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, организация тщательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Отмечается, что предпринятые меры не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня США ввели санкции против «Газпромбанка», банка «Открытие», банка ВТБ, «Новикомбанка» и «Совкомбанка». Кроме того, американский президент Джо Байден сообщил, что страна намерена ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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