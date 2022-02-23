Российские лыжницы заняли второе место в эстафете на юниорском чемпионате мира

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала второе место в эстафете на чемпионате мира среди юниоров, проходящем в норвежском городе Люгна. Об этом сообщает «РИА Новости».

Победителями стали представительницы норвежской сборной с результатом 36 минут 52,3 секунды. Россиянки Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева уступили им 0,1 секунды. Третье место получила немецкая сборная.

Чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи проходит с 22 по 27 февраля.

19 февраля российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Там же серебро получил другой россиянин Иван Якимушкин.

Дарья Акимова