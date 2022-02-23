Исследование: в среднем в Казани набор для съемки «тиктоков» и «рилс» стоит более 15 тысяч рублей

В России спрос на оборудование для видеомейкинга увеличился на 15%. В среднем атрибутика для съемки «тиктоков» и «рилс» в Казани стоит 15,2 тысячи рублей, сообщает сервис «Авито».

Например, в столице Татарстана кольцевую лампу можно приобрести в среднем за 1,2 тысячи рублей, штатив и микрофон стоит по 1,5 тысячи. Покупка стабилизатора может обойтись в 8 тысяч рублей, а зеркальной камеры — в 12 тысяч.

Обладателями базовой атрибутики для съемок казанцы могут стать за 4,2 тысячи рублей, а набор вместе с зеркальной камерой и квадрокоптером может обойтись в 37,2 тысячи рублей.

Недавно руководитель региональной студии Insight People Исмаил Сафиулов рассказал, что в Татарстане блогеры могут зарабатывать от 20 тысяч рублей до 1,5–3 млн в месяц и более. По его словам, размер дохода зависит от желания развиваться. Чем больше блогер прилагает усилий к развитию, тем больше он зарабатывает.

Диана Жиленкова