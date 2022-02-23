Исследование: 36% россиян считают 23 февраля мужским днем

Фото: Максим Платонов

45% жителей России считают День защитника Отечества профессиональным праздником всех военных, бывших и нынешних. 36% называют его мужским днем, а 13% — дополнительным выходным в календаре. Таковы результаты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Женщины чаще мужчин называют 23 февраля праздником для всех представителей сильного пола. Мнение о том, что День защитника Отечества — это лишь дополнительный выходной, чаще высказывают мужчины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в сервисе SuperJob рассказали, что 27% жительниц страны решили сделать подарок на 23 февраля своим мужьям, 18% — сыновьям, 9% — отцам, 7% — возлюбленным и 6% — братьям. А мужчины чаще делают подарки отцам и сыновьям — 8% и 5% соответственно.



Диана Жиленкова