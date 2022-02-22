Жители Казани планируют потратить на подарки к 23 февраля по 3 тысячи рублей

В этом году жители Казани планируют потратить по три тысячи рублей на подарки ко Дню защитника Отечества. Таковы данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Это на 400 рублей больше, чем в предыдущем году. В 2021 году подобная цифра составляла 2,6 тысячи рублей. Больше всего готовы вложить в подарки жители Москвы и Красноярска — 3,7 тысячи и 3,6 тысячи рублей соответственно. Самый маленький бюджет на них у жителей Омска — 2,4 тысячи рублей. В среднем россияне намерены потратить по 2,7 тысячи рублей на подарки к этому празднику.

27% россиянок сделают подарок на 23 февраля своим мужьям, 18% — сыновьям, 9% — отцам, 8% — родным людям, 7% — возлюбленным, 6% — братьям. Мужчины же чаще делают подарки отцам и сыновьям — 8% и 5% соответственно.

Согласно другому исследованию, в Казани женщины чаще получают подарки и премии в честь Восьмого марта, чем мужчины в честь Дня защитника Отечества. Премии по случаю 23 февраля сегодня выплачивают 14% компаний, а по случаю 8 Марта — 17%.

Дарья Акимова