Прокуратура Челнов начала проверку после обнаружения на улице замерзшей девочки с пьяной бабушкой

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту обнаружения маленькой девочки без присмотра. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел накануне. Ребенка обнаружили рядом с торговым домом «Аргамак». Около девочки в снегу лежала ее пьяная бабушка. Женщину привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ).

Фото: Максим Платонов

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку временно разместили в Доме ребенка. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение прав ребенка и исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию малолетней.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ребенка обнаружили прохожие. Неравнодушные горожане вызвали на место скорую помощь и полицейских. Девочка смогла назвать только свое имя.

Диана Жиленкова