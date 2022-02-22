В Набережных Челнах на улице нашли замерзшую девочку

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах в 51-м комплексе около здания торгового дома прохожие обнаружили замерзшую девочку. Рядом с ней на снегу лицом вниз лежала пьяная пожилая женщина.

На вид ребенку было около двух лет, он смог назвать только свое имя. Неравнодушные очевидцы вызвали на место полицейских и скорую помощь. Женщину отправили в отдел полиции, а девочку — в Дом ребенка, сообщают «Челнинские известия».

В сентябре сообщалось, что в столице Татарстана мать-цыганка бросила на улице трехмесячную дочь. Младенца нашли в коляске на улице сотрудники правоохранительных органов. Рядом с ребенком никого не было. Позднее врачи диагностировали девочке ряд заболеваний.



Диана Жиленкова