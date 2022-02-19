В МЧС предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1 000 метров

Фото: Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ выпустило предупреждение об интенсивности метеорологических явлений на территории Татарстана с 18.00 19 февраля до 18.00 20 февраля.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в указанное время местами ожидаются сильный южный ветер порывами 15—18 м/с и гололед. На дорогах будет местами сильная гололедица и снежная каша.

Кроме того, ночью ожидается метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.

По прогнозу синоптиков, ночью в выходные температуры воздуха составят -7..-1 градусов. Днем потеплеет до -4...+2 градусов. В начале следующей недели в республике сохранится теплая погода.