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У начальника Куйбышевской железной дороги по Татарстану появился новый заместитель

11:29, 19.02.2022
У начальника Куйбышевской железной дороги по Татарстану появился новый заместитель
Фото: realnoevremya.ru

Заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по Татарстану стал Марс Хайруллин. Его представил начальник этого филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев, сообщает пресс-служба президента РТ.

По данным РЖД, Хайруллин родился 28 июня 1982 года. В 2002 году окончил Ульяновский техникум железнодорожного транспорта и Самарский государственный университет путей сообщения.

В 2020 году он назначен на должность первого заместителя начальника службы вагонного хозяйства Куйбышевской дирекции инфраструктуры. К работе в должности замначальника Куйбышевской железной дороги приступил с 7 февраля.

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