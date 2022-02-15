Федерация фристайла России обратится в FIS из-за низких оценок Таталиной на Олимпиаде в Пекине

Фото: Олимпийский комитет России

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов намерен обратиться в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) из-за низких оценок спортсменки Анастасии Таталиной на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня россиянка заняла четвертое место в слоупстайле с результатом в 75,51 балла. Золотую медаль получила швейцарка Матильда Гремо (86,56 балла), серебряную — китаянка Эйлин Гу (86,23 балла), бронзовую — эстонка Келли Сильдару (82,06 балла).

Фото: Олимпийский комитет России (на фото — Анастасия Таталина)

По словам Курашова, у россиянки третий заезд по сложности прыжков и исполнению оказался лучше, чем у других спортсменок.

— Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки, — приводит слова главы ФФР Олимпийский комитет России.

Другая спорная ситуация развернулась вокруг российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. На прошлой неделе в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Вчера Спортивный арбитражный суд решил, что фигуристка продолжит выступление в личном турнире на Олимпиаде.

Диана Жиленкова