Татарстан потратит на услуги для организации мероприятия в «Сколково» 20,4 млн рублей

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации мероприятия в сфере закупок в Инновационном центре «Сколково» в Москве. На эти цели из бюджета республики потратят 20,4 млн рублей.

Исполнитель должен разработать и предоставить для утверждения заказчиком концепцию участия Татарстана в мероприятии, разработать дизайн-проект экспозиции и фирменный стиль участия республики. Экспозиция должна быть выполнена в едином стиле в соответствии с тематической направленностью и состоять из нескольких функциональных зон, в том числе переговорных, рабочих и интерактивных зон. Исполнитель также организовывает перевозку выставочных экспонатов.

Мероприятие будет проводиться с 6 по 8 апреля 2022 года. Исполнитель предварительно получает пропуска на территорию Инновационного центра. Подать заявку можно до 28 февраля. Итоги подведут 5 марта.



«Реальное время» рассказывало об уникальных разработках, которые применяются или только готовятся сегодня к применению в Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко