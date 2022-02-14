Билайн назвал самые популярные смартфоны у женщин и мужчин

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Вымпелком»

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» в День всех влюбленных проанализировал предпочтения мужчин и женщин при выборе гаджетов. Как оказалось, лидер среди брендов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети билайн на данный момент, — Samsung. А вот Apple iPhone 11 — самый популярный девайс среди всех пользователей в России. Кнопочные телефоны в исследовании не учитывались.

Apple iPhone 11 занимает первое место и по востребованности у мужчин, второе место — у Samsung Galaxy A51, третье — у Samsung Galaxy A10, а на четвертой и пятой позициях расположились, соответственно, Honor 7A и Xiaomi Redmi 9A.

Женщины тоже чаще выбирают Apple iPhone 11. Остальные места в топ-5 в этой категории распределились в следующем порядке: Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A10.

Безоговорочный лидер по общему количеству смартфонов среди мужчин и женщин в России — Samsung. Устройствами этого бренда пользуются 25,4% абонентов, второе место — у Xiaomi (15%), а на третьей строчке — Apple (10,7%). Однако среди женщин младше 25 лет на втором месте по популярности расположились смартфоны Apple.

Между тем в Казани топ-5 рейтинга девайсов среди женщин выглядит следующим образом:

Apple iPhone 11;

Xiaomi Redmi 9А;

Xiaomi Redmi 9C NFC;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A12.

Похожая картина наблюдается и среди мужчин: 1 и 2 строчка остаются за Apple iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9А. На третьей позиции — Samsung Galaxy A51, четвертое и пятое места — у Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A50 соответственно.

— Сегодня сложно представить современный мир без смартфонов: для большинства из нас они стали главными помощниками в повседневной жизни. В нашей розничной сети можно приобрести самые последние и популярные модели смартфонов и тут же подключиться к сети билайн. Важно и то, что качественная связь и непрерывный интернет, которые мы предоставляем своим абонентам, позволяет каждому клиенту комфортно и без ограничений пользоваться мобильными сервисами, — комментирует Ринат Маляков, директор розничного бизнеса билайн Центрального региона.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «ВымпелКом»