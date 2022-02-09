Казанские ученые соберут лазерную установку для очистки орбиты Земли от космического мусора

Казанские ученые за 2 года соберут лазерную установку для экологичной очистки орбиты Земли от космического мусора. Об этом рассказали в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А.Н. Туполева (КНИТУ КАИ).

Автор методики — молодой ученый вуза Дмитрий Кириченко, который выиграл грант конкурса «Умник» в размере 500 тысяч рублей для проверки своей научно-технической идеи. В первый год в казанском университете будут проектировать лазерную установку, разрабатывать методики ее работы, собирать.

Фото: pixabay.com

На второй год ученые будут адаптировать систему в вакуумной камере, проводить эксперименты в условиях приближенных к вакууму. Ожидается, что установкой смогут воспользоваться «Газпром», «Российские космические системы» и другие космические агентства имеющие свои спутники на орбите.

Лазерная установка может размещаться как на Земле, так и в космосе.

— Сначала мы испускаем импульс на данный материал, далее происходит абляция и происходит реактивная тяга материала, что позволяет уводить данные объекты с орбиты, — приводит ТАСС слова Кириченко.



В ноябре прошлого года «Роскосмос» вместе с Российской академией наук и частными компаниями сообщил о планах выращивать на космической орбите улучшенные сорта пищевых растений, которые потом можно будет вернуть на землю. Ученые планируют выращивать виноградную лозу, пшеницу, рожь и ячмень.



Татьяна Леухина