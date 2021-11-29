«Роскосмос» поделился планами по выращиванию на орбите улучшенных сортов растений

«Роскосмос» вместе с Российской академией наук и частными компаниями планирует выращивать на космической орбите улучшенные сорта пищевых растений, которые потом можно будет вернуть на землю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Речь идет о виноградной лозе, пшенице, ржи и ячмене. По словам Рогозина, это хотят сделать не для космонавтов, а землян. Планируется излечить или сделать эти виды растений более устойчивыми к насекомым и инфекциям. Глава «Роскосмоса» считает, что в космосе семена и ростки будут подвержены сильному влиянию космической среды — радиации и яркому потоку ультрафиолетового излучения.

Рогозин также добавил, что до этого все эксперименты по выращиванию растений на орбите проводились для разнообразия рациона экипажей.

Фото: pixabay.com

В сентябре «Роскосмос» объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полетов на Луну. Стоимость контракта составила 1,7 млрд рублей.



Дарья Акимова