«Школа 21» в Казани: более 100 участников уже работают в лучших ИТ-компаниях страны

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

В честь своего дня рождения «Школа 21» подводит результаты работы в Казани.

Уже два года в сердце ИТ-квартала работает кампус — за это время «Школа 21» органично вписалась в ИТ-сферу столицы Татарстана и добилась больших успехов. За все время работы кампуса более 3000 человек приняли участие в отборочных интенсивах в казанский кампус — 900 из них прошли отбор и стали участниками основного обучения. Уже осенью 2022 года количество учеников Школы достигнет 1500 человек.

Более 100 участников официально трудоустроены в лучших ИТ-компаниях Татарстана и других регионов России — Сбер, «Тинькофф», Ак Барс, DataArmor. И при этом продолжают свое обучение в «Школе 21». В течение 2022 года еще около пятисот участников будут готовы выйти на стажировки.

Школа стабильно обеспечивает качественный приток будущих ИТ-профессионалов в регион — 55% участников приехали из других субъектов Российской Федерации. Для них в казанском кампусе «Школы 21» действует бесплатный хостел на 200 мест. Первый выпускной планируется уже в 2023 году — тогда ИТ-рынок пополнят около двухсот новых специалистов.

В «Школе 21» введены новые образовательные треки по очень востребованным сейчас на рынке языкам программирования Python, Java, SQL, Go, а также ветка обучения Data Science (в переводе с английского — наука о данных) в медицине. Помимо основной программы, в казанском кампусе есть лаборатория робототехники и электроники, что дает возможность участникам заниматься мехатроникой, разработкой электронных роботизированных устройств и их программированием. В «Школе 21» прошли образовательные программы для руководителей Сбера, компаний его экосистемы и руководства Республики Татарстан, что послужило развитию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Ольга Голодец, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Цифровые технологии и компетенции Сбера используются в различных отраслях экономики. Сбер предоставляет современные, удобные сервисы и решения, которые помогают развиваться, в том числе и в ИТ-сфере. Сегодня в «Школе 21» можно бесплатно получить знания и профессию, отвечающие всем запросам современного инновационного мира. Учиться могут все желающие от 18 лет и старше. Результаты, показанные «Школой 21» в Казани, демонстрируют заинтересованность в ИТ-образовании и востребованность таких специалистов на рынке труда».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Школа 21» — не просто обучающее учреждение, это уникальный в своем роде образовательный центр для подготовки лучших профессионалов, точка притяжения талантов со всей России, важный двигатель цифровизации региона, поставщик кадров для потребностей ИТ-компаний в республике. «Школа 21» — важный элемент образовательного хаба цифровой трансформации Татарстана, ее выпускники в будущем станут теми самыми специалистами, от профессионализма которых будет зависеть жизнь всего региона».



ПАО Сбербанк

Партнерский материал