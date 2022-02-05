Российские и американские кайтеры вместе пересекли Гольфстрим и Флоридский пролив

Российские и американские кайтеры за 6 часов перешли течение Гольфстрим и Флоридский пролив в Атлантическом океане. Группа отправилась 4 февраля c острова Бимини (Багамские острова) и закончила переход на пляже Ки-Бискейн в городе Майами (США).

Мероприятие посвятили включению кайтинга в программу летних Олимпийских игр. В состав интернациональной группы попали известный российский кайтер Константин Аксенов, путешественник и директор компании «Содис» Владимир Попов, американский кайт-тренер Крис Рибот.



Спортсмены не исключили, что после преодоления этого маршрута может быть подана заявка на включение перехода в Книгу рекордов России, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Военно-технического общества», членом которого является один из участников — кайтер Владимир Попов.

В декабре владелец агрохимической компании Александр Парфенов специально для спецпроекта «Инструкция по применению» рассказал о кайтсерфинге. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина