В Казани пройдет городской этап турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

Фото: Максим Платонов

В Казани с 3 по 20 февраля будет проходить городской этап турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. Тарасова. Участие примут более 100 команд. Об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Торжественное открытие состоится 3 февраля на территории парка «Черное озеро». Также в этот день пройдет гала-матч с участием действующих игроков и ветеранов хоккейного клуба «Ак Барс».

Фото: Максим Платонов

Дальнейшие матчи будут организованы в открытых хоккейных коробках, а также в ледовых дворцах города. Победителей и призеров ожидают кубки, медали, дипломы и памятные статуэтки, сообщает мэрия столицы РТ.

Недавно в Нижнекамске прошел Кубок по лыжным гонкам памяти 80-го лыжного батальона. Соревнования состоялись в лесном массиве около спорткомплекса «Батыр». Для каждой категории участников предусмотрели соответствующие дистанции.

Диана Жиленкова