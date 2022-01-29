Сенатор заявил, что организаторам коучингов, обманывающим россиян, грозит лишение свободы

Деятельность организаторов марафонов личного роста и коучингов, которые обманывают граждан, подпадает под статью «Мошенничество» Уголовного кодекса (УК) РФ. За это грозит до пяти лет лишения свободы, заявил сенатор Александр Башкин.

Речь идет о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Значительный ущерб начинается от 5 тысяч рублей.

Башкин посоветовал гражданам, которых обманули такие коучи, обращаться в правоохранительные органы.

Фото: pxhere.com

— Есть целый институт досудебного расследования, который поможет разобраться, - передает «РИА Новости» его слова.

Сенатор отметил, что в последние годы интерес к подобным марафонам сильно вырос. По его мнению, необходимо внимательно проанализировать действующее законодательство в этой области и правоприменительную практику, чтобы понять, нужны ли изменения в законы.

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Татьяна Леухина