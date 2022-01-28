Кварацхелия и Самошников вернутся в общую группу «Рубина» на следующем сборе

Защитник Илья Самошников, полузащитники Оливер Абильгор и Хвича Кварацхелия вернутся в общую группу команды на втором сборе. Об этом заявил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Кварацхелия и Самошников сейчас работают на поле с тренером по физподготовке и физиотерапевтами, а Абильдгор приступит к беговой работе на этой неделе.



Фото: rubin-kazan.ru

Также Слуцкий прокомментировал приход в клуб полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Константина Кучаева.

— Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи, — приводит его слова пресс-служба клуба в Telegram.

27 января у «Рубина» начались вторые сборы в Турции. Казанцам предстоит сыграть три контрольных матча: с «Сочи», «Химками» и «Динамо» (Батуми). Игры состоятся 2, 5 и 8 февраля.



Татьяна Леухина