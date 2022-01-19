Австрийский производитель семян инвестирует 1,3 млрд рублей в новый завод в Татарстане
Австрийская компания Saatbau Linz инвестирует в создание семенного завода «Саатбау Волга» в особой экономической зоне «Алабуга» 1,3 млрд рублей. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется летом 2022 года.
После этого компания организует селекционную станцию. Мощность завода составит 30 тыс. тонн семян в год.
Ожидается, что основным рынком сбыта продукции будет Поволжье: Татарстан, Башкирия, Самарская, Ульяновская, Пензенская области, Удмуртия и другие регионы, передает «Интерфакс».
В декабре Минсельхозпрод РТ сообщил, что в Кукморском районе Татарстана планируют наладить производство сыра моцареллы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым