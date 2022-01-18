На трассе М-7 в Татарстане грузовик съехал в кювет и перевернулся

Фото: соцсети

На трассе М-7 около поселка Осиново в Татарстане грузовик съехал в кювет и перевернулся, сообщили очевидцы в соцсетях.



Судя по выложенным пользователями фотографиям, ДТП произошло на повороте в поселок Новониколаевка ранним утром.

Водитель грузовика — жив, его увезли в больницу с подозрением на перелом ребер. Сам водитель рассказал, что вывернул руль, когда уходил от столкновения, и машину занесло, сообщает telegram-канал «В Татарстане поймут».

Фото: соцсети

В республике сегодня наблюдается большая концентрация ДТП. В Казани на улице Ершова автобус столкнулся с иномаркой. Машина оказалась сильно повреждена.

Маргарита Головатенко