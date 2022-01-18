На трассе М-7 в Татарстане грузовик съехал в кювет и перевернулся
На трассе М-7 около поселка Осиново в Татарстане грузовик съехал в кювет и перевернулся, сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по выложенным пользователями фотографиям, ДТП произошло на повороте в поселок Новониколаевка ранним утром.
Водитель грузовика — жив, его увезли в больницу с подозрением на перелом ребер. Сам водитель рассказал, что вывернул руль, когда уходил от столкновения, и машину занесло, сообщает telegram-канал «В Татарстане поймут».
В республике сегодня наблюдается большая концентрация ДТП. В Казани на улице Ершова автобус столкнулся с иномаркой. Машина оказалась сильно повреждена.
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