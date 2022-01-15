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Новак назвал условие для увеличения поставок российского газа в Европу

22:18, 15.01.2022
Новак назвал условие для увеличения поставок российского газа в Европу
Фото: realnoevremya.ru

У России есть достаточное количество ресурсов для увеличения поставок газа в Европу, однако их разработка требует инвестиций, поэтому необходимы долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, любая добыча — инвестиционный проект, и требует привлечения инвестиций для окупаемости. Соответственно, в этом вопросе должна быть понятной сбытовая политика.

«Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — заявил вице-премьер.

«Газпром» подал в суд на компанию PGNiG, требуя повысить цены на газ для Польши. Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG просил «Газпром» о снижении цен на газ по так называемому «Ямальскому контракту».

Маргарита Головатенко
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