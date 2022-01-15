«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

«Газпром» подал в суд на компанию PGNiG, требуя повысить цены на газ для Польши, сообщает «РИА Новости».



PGNiG получила иск в Арбитражный суд Стокгольма 14 января. В нем содержится требование изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту.

«Газпром» ожидает повышения цены задним числом — в рамках его заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го. Иск подан в отношении пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО PGNiG от 1996 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG просил «Газпром» о снижении цен на газ по так называемому «Ямальскому контракту».

Маргарита Головатенко