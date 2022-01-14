В Казани Следком просит домашний арест для главного связиста МВД по РТ
Сотрудниками ФСБ в Советский райсуд доставлен 37-летний начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Ленар Самигуллин. Следком по Татарстану просит отправить его домашний арест по обвинению в получении взяток, сообщает с места журналист «Реального времени».
Уголовное дело против Самигуллина было возбуждено 12 января. В этот же день его задержали. Главному связисту республиканского министерства уму уже предъявлено обвинение в получении двух взяток в интересах поставщика средств связи для нужд МВД Татарстана на общую сумму 175 тысяч рублей.
По версии следствия, первый транш был передан в конце 2019 года, второй — в конце 2020-го — начале 2021 года.
На допросе офицер признал вину лишь частично. Вопрос о его увольнении в МВД будет решен по результатам служебной проверки.
По данным источников «Реального времени», дело против Самигуллина появилось в ходе расследования истории поставок раций для МВД на 53 млн рублей.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджетТехнологииIT Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым