В Казани Следком просит домашний арест для главного связиста МВД по РТ

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Сотрудниками ФСБ в Советский райсуд доставлен 37-летний начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Ленар Самигуллин. Следком по Татарстану просит отправить его домашний арест по обвинению в получении взяток, сообщает с места журналист «Реального времени».



Уголовное дело против Самигуллина было возбуждено 12 января. В этот же день его задержали. Главному связисту республиканского министерства уму уже предъявлено обвинение в получении двух взяток в интересах поставщика средств связи для нужд МВД Татарстана на общую сумму 175 тысяч рублей.

По версии следствия, первый транш был передан в конце 2019 года, второй — в конце 2020-го — начале 2021 года.

На допросе офицер признал вину лишь частично. Вопрос о его увольнении в МВД будет решен по результатам служебной проверки.

По данным источников «Реального времени», дело против Самигуллина появилось в ходе расследования истории поставок раций для МВД на 53 млн рублей.