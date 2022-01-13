Руководителем пресс-службы «Татспиртпрома» стала Мария Полякова
Пресс-службу «Татспиртпрома» возглавила Мария Полякова, которая ранее занимала должность главного советника пресс-службы в Аппарате президента Татарстана. Эту информацию Полякова подтвердила «Реальному времени».
До этого пресс-службой компании руководила Марина Коновалова. Она покинула пост в декабре предыдущего года.
Недавно стало известно, что «Татспиртпром» запустил в продажу линейку фруктовых водок. Все подробности — в материале «Реального времени».
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