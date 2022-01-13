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Руководителем пресс-службы «Татспиртпрома» стала Мария Полякова

11:56, 13.01.2022
Руководителем пресс-службы «Татспиртпрома» стала Мария Полякова
Фото: realnoevremya.ru

Пресс-службу «Татспиртпрома» возглавила Мария Полякова, которая ранее занимала должность главного советника пресс-службы в Аппарате президента Татарстана. Эту информацию Полякова подтвердила «Реальному времени».

До этого пресс-службой компании руководила Марина Коновалова. Она покинула пост в декабре предыдущего года.

Недавно стало известно, что «Татспиртпром» запустил в продажу линейку фруктовых водок. Все подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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